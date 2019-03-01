تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل المؤتمر العلمي الرابع لداء السكري الذي تنظمه جمعية السكري السعودية الخيرية والمعرض المصاحب للمؤتمر والعيادة المتنقلة التي تقدم خدمات الكشف والإرشاد الطبي للمصابين.وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي عن شكره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لكل ما يتعلق بالجانب الوقائي من داء السكري، ولنائب أمير المنطقة على حضوره وتدشينه فعاليات الملتقى وتوجيهاته في دعم وتعزيز وتطوير أساليب التعامل مع داء السكري.وأوضح الحميدي أن المؤتمر يهدف إلى الحد من الإصابة في داء السكري وهو الداء الأوسع انتشاراً والأكثر نمواً حتى بلغت نسبته أرقاماً مفزعة في العالم، مبينا أن نسبة الإصابة في المملكة بلغت 24% من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدداً من المثقفين وأخصائي التغذية يقدمون خلال فعاليات المؤتمر محاضرات توعوية وتثقيفية صحية عن داء السكري، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على عدد من الأقسام المتخصصة ويُقدم من خلالها شرح مفصل عن أعراض السكري وطرق التعامل معه.وفي ختام حفل التدشين كرم نائب أمير منطقة المدينة المنورة المحاضرين والمتطوعين في المؤتمر.