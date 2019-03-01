أصدر مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري 35 قراراً إدارياً بتكليف العديد من عمداء ووكلاء الكليات والعمادات والمراكز والإدارات على مستوى الجامعة، داعياً لهم بالتوفيق والسداد للمساهمة في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة، بمتابعة وتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، و وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتأتي هذه القرارات استمراراً لما تشهده الجامعة من حراك مستمر من أجل تحقيق أهدافها التطويرية، ضمن خطتها الإستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث شهدت إعادة هيكلة أكاديمية وإدارية كان آخرها صدور الموافقة على إنشاء كليةٍ للأعمال وتغيير مسمى كلية العلوم الإدارية والإنسانية إلى كلية الآداب، وإنشاء العديد من الأقسام الأكاديمية.

وجاءت قرارات مدير الجامعة على النحو التالي:

تكليف د.عبدالرحمن بن حمدان المعين عميداً لكلية الطب. تكليف د.ناصر بن هذال العتيبي عميداً لكلية الصيدلة. تكليف د.محمد بن فاهد السرحاني عميداً لكلية الآداب. تكليف د.محمد بن نايف العتيبي عميداً لكلية الأعمال. تكليف د.زياد بن عوض الرويلي عميداً للسنة الأولى المشتركة. تكليف د.ناصر بن فهد الطويل عميداً لعمادة القبول والتسجيل. تكليف د.إبراهيم بن خليل العلي عميداً لعمادة معهد البحوث والدراسات الاستشارية ومشرفاً على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. تعيين د.سحر بنت محمد أبو سالم وكيلةً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات، ومشرفةً على السنة الأولى المشتركة بالقريات. تجديد تعيين د.مريم بنت نزال العنزي وكيلةً لكلية العلوم والآداب بالقريات، ومشرفةً على كلية المجتمع بالقريات. تعيين د.طامي بن دغيليب الشمراني وكيلاً لكلية العلوم والآداب بطبرجل. تعيين د.رابية بنت حمود العنزي رئيسة لقسم الطفولة المبكرة بكلية التربية. تعيين د.حماد بن علي الشمري رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية بعمادة السنة الأولى المشتركة. تعيين د.محمد بن مرضي الشراري رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية بطبرجل. تكليف د.عيد بن متعب المحمد مستشاراً لمعالي مدير الجامعة لتقنية المعلومات. تكليف الأستاذ عقلا بن فالح الفهيقي مستشاراً لوكيل الجامعة للشؤون الفنية. تكليف الأستاذ محمد بن أحمد الزهراني مستشاراً قانونياً بمكتب معالي مدير الجامعة. تكليف د.فياض بن حامد العنزي مشرفاً على مركز تنمية المهارات. تكليف د.ماجد بن أحمد الفياض مشرفاً على الإدارة العامة لتقنية المعلومات. تكليف م.عثمان بن عبدالهادي السبيلة مشرفاً على إدارة التشغيل والصيانة بالإضافة إلى عمله. تكليف الأستاذ محمد بن فلاح النومسي مديراً لإدارة العلاقات العامة. تكليف الأستاذ زاهي بن فليح الرويلي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية. تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن خلف الشمري مديراً لإدارة التخطيط والميزانية. تكليف الأستاذ جهز بن غازي الشمري مديراً للإدارة المالية. تكليف الأستاذ فهيد بن عايد الريس مساعداً لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية. تكليف الأستاذ زيدان بن عارف الرويلي مديراً لإدارة مراقبة المخزون. تكليف الأستاذ عبدالوهاب بن محمد السرحاني مديراً لإدارة النقل والحركة. تكليف الأستاذ عبدالعزيز بن سلامة العنزي مديراً لمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية. تكليف الأستاذ عزيز بن دخيل الله الحازمي مديراً لمكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. تكليف الأستاذ محمد بن صالح العريفج مديراً لإدارة معهد البحوث وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. تكليف الأستاذ سلطان بن حمدان الرويلي مديراً لإدارة كلية الآداب. تكليف الأستاذ محمد بن ناصر اللحيدان مديراً لإدارة كلية الأعمال وكلية المجتمع. تكليف الأستاذ باني بن محمد الرويلي مديراً لإدارة كلية الطب. تكليف الأستاذ محمد بن سعود القعيد مسؤولاً لوحدة إعداد العقود بإدارة المشتريات. تكليف الأستاذ سعود سراي الشمري مسؤولاً لوحدة التدقيق والعقود بإدارة المشتريات. تكليف الأستاذة آلاء بنت محمد المرخان مسؤولة لوحدة المركز الجامعي للإعلام والاتصال بمجمع كليات البنات بسكاكا إضافةً إلى عملها.

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