يعتزم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة إعادة تقسيم مناطق عمل المراكز الميدانية وجعلها في مراكز اشرافية وقطاعات أكبر ودعم المراكز الميدانية بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين في هيئات منطقة مكة المكرمة الكبرى وهي مدينة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف.



جاء ذللك خلال عدة حلقات وجلسات نقاش نفذها الفرع استعداداً لتدشين خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني في مرحلتها الثانية.



وبين مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري في حديثه عن آلية الخطة في مرحلتها الثانية بأنها نقلة نوعية للعمل الميداني والتوعوي والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد بشكل كبير من عمل فرق الهيئة وحضورها الميداني مما يساعد على تكثيف الجهود الميدانية، مع تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني مؤكدا على قيادات العمل الميداني المشاركين في حلقة النقاش على أهمية إدراك عظم الدور المناط بمنسوبي الهيئة الميداني والتوعوي.