أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن جميع محافظات المملكة هي محل اهتمام القيادة الرشيدة، كونها الذراع التنموي لكل المناطق، مشدداً على أهمية دراسة وضع المحافظات وتلمس احتياجاتها ومتابعة مشاريعها وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

وأوضح أمير منطقه عسير، أن جولاته التفقدية تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عضده الأيمن، للقيام بتلمس احتياجات المواطنين في أماكنهم وزيارتهم، وتفقد أحوالهم، مشيراً إلى أن جولاته لكافة محافظات ومراكز المنطقة مستمرة ولن تتوقف، من أجل الوقوف على ما يقدم للأهالي في تلك المحافظات ومتابعة كل ما يعود عليهم بالخير والفائدة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال لمحافظة تثليث يوم أمس الأول (الأربعاء)، والتي التقى خلالها مشايخ القبائل والأعيان والمواطنين واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم واعداً بتحقيقهـا.

وبحث أمير عسير خلال الزيارة احتياجات المحافظة مع المسؤولين من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وناقش سبل تعزيز الاستثمار بالمحافظة مــع عـــدد من رواد ورائدات الأعمال، فيما اطلع على مبـادرات الشباب النوعية و عقد لقاءً مع ‫ قــادة المدارس، كما شرف حفل أهالي محافظة تثليث بهذه المناسبة.

بعد ذلك توجه أمير عسير إلى مستشفى تثليث العــام واطلع علـى ســيـــر العمل فيه وزار عـــدداً من المــرضى المنومين في المستشفى.

وفي ختام زيارة أمير منطقة عسير لمحافظة تثليث قام بزيارة للشيخ سعود ‫بن ذيب بن نايف بن عبود شيخ شـمـــل آل مسعـــود الجحـــادر قحطـــان، وذلك بمنزله في محافظة تثليث.