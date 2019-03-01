علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة استحدثت تأشيرة جديدة بمسمى «زيارة فعالية» تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام داخل المملكة، إذ ستصدر سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها.ووفقا لآليات منح التأشيرات، فإن رئاسة أمن الدولة «مركز المعلومات الوطني» سيتواصل مع وزارة الخارجية لتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وستقوم الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للفعاليات بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة الفعاليات بشكل دوري، قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.وستعمل وزارة الخارجية أيضا، على إرسال نوع الفعاليات ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني، إضافة إلى ذلك ستختص الوزارة برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق التأشيرات وملاحظة الصعوبات إن وجدت، والرفع بالمقترحات خلال 6 أشهر من بدء التطبيق، بعد تنسيقها مع كل من وزارات «الداخلية، التجارة والاستثمار، الثقافة»، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، وهيئات «الاستثمار، الرياضة، الترفيه».