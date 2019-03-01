يشارك رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في المؤتمر الدوري الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي، الذي يعقد خلال الفترة من 3- 4 الشهر الجاري، بالعاصمة الأردنية عمّان.وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن الدكتور مشعل، سيلقي كلمة أمام رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، يؤكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية لخدمة قضايا الأمة العربية في جميع المحافل، لتكريس دور ممثلي الأمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة، بما يكفل الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة المجتمعات العربية.