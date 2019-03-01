التقى فريقا الأهلي والاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين في مسماه الجديد في شهر فبراير 4 مرات فقط، إذ فاز الاتحاد على شقيقه الأهلي في لقاء واحد، وكذلك الأهلي في لقاء واحد، فيما سيطر التعادل في مرتين خلال التنافس الكبير بينهما في شهر فبراير. وتنتظر مواجهة اليوم أن يسجل أحد الفريقين رقماً جديداً في شهر فبراير، أو سيكون التعادل الـ3 في هذا الشهر. فيما يشهد الديربي تنافسا كبيرا بين هدافي الفريقين من حيث تسجيل الأهداف، إذ يعد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري، بعد أن تمكن من هز شباك الاتحاد 7 مرات، بينها هدفان في مباراة واحدة، وكان أول أهداف السومة في موسم 2015/‏2016 في أول موسم له مع الأهلي، وقد ساهم عمر السومة في صناعة هدفين في ديربي جدة. وفي المقابل، يعد المهاجم فهد المولد هداف الاتحاد أمام الأهلي والأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله 3، كان أولها في موسم 2015/‏2016، ومساهمته في صناعة هدف وحيد.