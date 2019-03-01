في الوقت الذي عوّلت فيه الجماهير الاتحادية كثيرا على قدرة المهاجم الصربي بريجوفيتش على تسجيل الأهداف، وأن يكون ضالة العميد في خط الهجوم، ويعيد لها ذكريات المهاجمين الأجانب المميزين أمثال المغربي أحمد بهجا، والبرازيلي سيرجيو، والجزائري عبدالملك زيايه، والغيني الحسن كيتا، والمغربي هشام بوشروان، إلا أن اللاعب بريجوفيتش لا يزال يتحين الفرصة من أجل وضع بصمته وهز الشباك منذ مشاركته مع الفريق في بعض مباريات الدوري، إذ يترقب جمهور الذهب من المهاجم العالمي بريجوفيتش التسجيل بدءا من مواجهة الأهلي، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة، والسير نحو الهروب من خطر الهبوط الذي يواجه الفريق، والبقاء في دوري الكبار.