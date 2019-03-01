قبل كل ديربي بين الغريمين التقليديين الأهلي والاتحاد تنطلق التحديات بين محبي وأنصار الفريقين في المنازل والعمل والأماكن المشهورة بالمركاز. ورصدت «عكاظ» مركازا قديما يوجد فيه بشكل يومي مجموعة من الأصدقاء يتشاركون الحب ويختلفون في الميول، وتأخذهم أحيانا كثيرة الغيرة على فريقهم فيبدأ كل واحد منهم بالتحدي والمراهنة على انتصار فريقه. ويعد العم وهيب الحامدي من أقدم المشجعين الذين يوجدون في المركاز بشكل يومي منذ زمن طويل، يناقش أمور فريقه الأهلي قبل وبعد كل مباراة. وعن الديربي بدأ العم وهيب واثقا من قدرات فريقه على تجاوز منافسه والظفر بالنقاط الـ3، مؤكداً أن فريقه إذا كان في يومه فستكون النتيجة قاسية. وتوقع أن تنتهي المباراة بثلاثية للأهلي، واستمرار العقدة للاتحاد.