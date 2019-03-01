واصل النصر مطاردته للمتصدر الهلال، عقب فوزه أمس على الشباب 1/0 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض «الدرة» ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجله عبدالرزاق حمدالله، ليرفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 40 في المركز الثالث.وفي بريدة، قسا التعاون على ضيفه الاتفاق، عندما زار شباكه 4 مرات في اللقاء الذي انتهى 4/1، سجل للتعاون عبدالفتاح آدم، والكاميروني تاوامبا (هاتريك)، وللاتفاق أحمد العكايشي، ليرتفع رصيد التعاون لـ39 نقطة في المركز الرابع، تاركا الاتفاق في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.وخطف أحد نقطة ثمينة من ضيفه الفتح، عقب تعادلهما سلبا في اللقاء الذي جمعهما أمس في ملعب مدينة الملك محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ليرفع الفتح رصيده إلى النقطة 32 في المركز السابع، فيما بقى أُحد في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.