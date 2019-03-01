حط الرحالة الإماراتي الدكتور خالد السويدي مساء أمس (الخميس) بساحات مسجد الميقات بضاحية السيل الكبير في محطته ما قبل الأخيرة بوصوله إلى مكة المكرمة بعد أن قطع 1940 كيلومترا ركضا قادما من أبوظبي.وعبَّر الرحالة الإماراتي لـ«عكاظ» الذي التقتة في السيل الكبير، عن سعادته الغامرة وهو يطوي آخر محطات رحلته الماراثونية التي بدأت مطلع فبراير الماضي ليكمل يومه الـ28 من رحلته لتوثيق العلاقات المترابطة بين المملكة والإمارات.وأشاد السويدي بالترحاب والحفاوة والاستقبال الذي لمسة من أبناء المملكة طوال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة وهذا لا يستغرب على أبناء الوطن الغالي.