أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم (الخميس)، نتائج آخر منافسات المزايين لفئة «20 إنتاج»، بإعلان نتيجة منافسة «20 إنتاج ـ شقح»، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية ناصر فنيسان السبيعي، فيما حلت في المركز الثاني منقية بداح مناحي الدوسري، وجاء في المركز الثالث منقية سعود عبدالله المطيري، وحلت في المركز الرابع منقية مناحي شافي العجمي، بينما جاءت منقية فايز حمدان التمر المركز الخامس.

من جهة أخرى، تنطلق غداً (الجمعة) منافسات الـ30 إنتاج بمنافسة «30 جمل ـ مجاهيم»، الذي تأهل للمنافسة فيه 11 منقية، 4 منها لملاك سعوديين وواحدة لمالك كويتي، و6 لملاك إماراتيين بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة «50 جمل ـ مجاهيم »؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الجمعة قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ السبت.