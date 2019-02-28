حط الرحالة الإماراتي الدكتور خالد السويدي مساء أمس (الخميس) بساحات مسجد الميقات بضاحية السيل الكبير في محطته ما قبل الأخيرة بوصوله إلى مكة المكرمة بعد أن قطع 1940 كيلومترا ركضا على الأقدام قادما من أبوظبي.وعبَّر الرحالة الإماراتي لـ«عكاظ» الذي التقتة في السيل الكبير، عن سعادته الغامرة وهو يطوي آخر محطات رحلته المارثونية التي بدأت مطلع شهر فبراير الماضي ليكمل يومه الـ28 من رحلته لتوثيق العلاقات المترابطة بين المملكة والإمارات.وأشاد السويدي بالرحابة والحفاوة والاستقبال الذي لمسة من أبناء المملكة طوال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة وهذا لا يستغرب على ابناء الوطن الغالي.