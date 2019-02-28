يبدو أن ثنائية جديدة بسطت حضورها القوي على المشهد الفني الخليجي أخيراً جمعت الفنان وليد الشامي بالشاعر تركي المشيقح، تمخضت عنها مجموعة من الأعمال التي تربعت على عرش أرقام المشاهدة في موقع الفيديو الشهير «يوتيوب» خلال فترة وجيزة، والمتابع لثنائية الشامي والمشيقح، سيشعر حتماً بهذا الوفاق الفني بين الاثنين، لاسيما بعد أن صافحا الجمهور بأغنية جديدة بعنوان «عزمت» عبر «يوتيوب»، والتي لحنتها الأنين ووزعها خالد عز، وحققت انتشاراً لافتاً منذ الساعات الأولى لبثها.تقول كلمات الأغنية «تشيلين يالصحراء كثر صدري هموم بصمت وخطاوي عابرينك يمحي الله جرحها بدري، أنا ياما انطعن ظهري قبل صدري ولاعلمت وأنا مؤمن بأن الله خلقني عاليٍ قدري».وحظيت الأغنية بتفاعل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الإعلامي علي العلياني تعليقاً على العمل : «عمل رائع وشامخ..شكراً لأخي وصديقي الشاعر تركي المشيقح والشكر موصول للفنان وليد الشامي والملحنة الرقيقة الأنين»، فيما أشارت منى سراج إلى تفاجأها من كلمات الأغنية، حيث وصفتها بالمختلفة، و«قريبة من كل شي إلا التكرار».