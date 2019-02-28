حصدت المكتبة الرقمية السعودية جائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «2019 GESS» كأفضل مُقدِّم لخدمات ومصادر المعلومات للتعليم العالي وما بعد الثانوي.

وقال المشرف العام على المكتبة الرقمية بعد استلامه الجائزة: «إن هذا الإنجاز العظيم لم يأتي إلا بتوفيق من الله عزوجل ثم بالدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين لكافة قطاعات الدولة ومنها وزارة التعليم، حيث تُمثل المكتبة الرقمية السعودية الوعاء لمصادر المعلومات والبيانات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والباحثات وطلبة التعليم العام، والمعلمين والمعلمات في مؤسسات التعليم العالي والعام، وبفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم وزير التعليم ونائب الوزير وحرصهم الدؤوب؛ تتولى المكتبة الرقمية السعودية إدارة التكتل لمصادر المعلومات وإتاحتها لكافة الجامعات».

وتأتي أهمية هذه المشاركة في الاطلاع على ما هو جديد في أنظمة وحلول التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

واستطاعت المكتبة من خلال مشاريعها المتعددة التي تهتم بنقل المعرفة ومتابعة التطور في تكنولوجيا المعلومات، الحصول على أفضل ما لدى الناشرين حول العالمين من مواد تساهم في بناء اجتماع المعرفة واقتصادها الذي تنشده رؤية المملكة 2030.