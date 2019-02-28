انتهت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية اليوم (الخميس)، من عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.وكانت فرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس (الأربعاء)، عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره، حيث اتضح أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول 100متر وعرض 4 أمتار، وقامت فرق الاستجابة بالإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ بالتعاون مع بلدية الخبر.