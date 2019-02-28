كشف رئيس قطاع الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس عبدالحميد بن سليمان الحماد، أن الوزارة قامت بضخ 450 مليون ريال خلال الفترة الماضية من إيرادات رسوم الأراضي في مشاريع الإسكان، وسيتم إعلان المزيد خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى اكتمال عمليات تقييم الأراضي وإصدار الرسوم عليها، وإنجاز مشروع تقييم أسعار أحياء المدن المُعلن عنها للدورة الفوترية الثالثة، مؤكداً أن دفع رسوم الأراضي يصب مباشرة في تطوير مشاريع الإسكان، حيث تم ضخ جزء من الرسوم المحصلة خلال عام 2018 في 4 مشاريع.

وأضاف الحماد خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاسكان والمعهد العقاري السعودي في الخبر أمس (الأربعاء ): «إن 9 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء تم تطويرها من قِبل ملاكها، و37 مليون متر مربع قيد التطوير، بالإضافة إلى بيع أكثر من 6 مليون متر مربع من الأراضي، ولكل مالك أرض مفوترة ضمن رسوم الأراضي ثلاث خيارات، إما دفع الرسوم أو تطوير الأرض أو بيعها، وجميعها تصب في الأهداف الرئيسية لبرنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى جانب قيام بعض ملاك الأراضي بإنشاء مشاريع إسكانية بالاستفادة من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومركز خدمات المطورين (إتمام)».

وأكد أن وزارة الإسكان خصصت 21 مليار ريال لتطوير 251 مليون متر مربع خلال العامين 2108-2019.