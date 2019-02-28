استقبل النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف اليوم (الخميس)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بحضور الملحق العسكري بالسفارة العميد الركن إبراهيم العمير، الذي نقل تهاني وتحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، بمناسبة تعيينه نائبًا أول للرئيس السوداني ووزيرًا للدفاع.وأثنى النائب الأول للرئيس السوداني خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا موقف السودان الثابت تجاه المملكة واصفًا إياه بالمبدئي وأنه ليس محل مزايدة.من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر حرص المملكة العربية السعودية على العلاقات الوطيدة مع السودان والعمل على تطويرها، معلنًا عن تقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.