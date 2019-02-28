أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي وكفاءته الإنتاجية والتصنيعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، متطلعاً لإسهام فاعلٍ من الشركات تجاه صغار المزارعين فيما يتعلق بنقل التجارب والخبرات العالمية، منوهاً بما يشهده القطاع الزراعي في المنطقة والمملكة عموماً من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

جاء ذلك خلال زيارته لمشروع شركة الوطنية الزراعية بمركز بسيطاء، في إطار زياراته للشركات الزراعية التي اختتمها مساء أمس (الأربعاء)، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، وكبار مسؤولي الشركة.

وقام أمير منطقة الجوف بجولة في المشروع بدأت من وحدة نظام التحكم والسيطرة (SCADA) الفريد من نوعه في المملكة وهو بتكلفة 10 ملايين ريال، إذ يسهم في خفض استهلاك المياه إلى 40 في المئة إلى جانب حفظ المياه المهدرة.

ووقف الأمير فيصل بن نواف خلال الزيارة على الورش المركزية التي تدار بأيدي سعودية، مطلعاً على تجربة صنع قطع الغيار بالمشروع، كما زار مركز الأبحاث والمكافحة الحيوية المعني بدراسة واكتشاف مختلف الآفات كالحشرات والطفيليات والميكروبات.

وشاهد أمير منطقة الجوف مشروع الطاقة الشمسية، وحظائر الأغنام، حيث تمتلك الشركة سلالاتٍ متنوعة بإنتاجية تصل إلى 100,000 رأس في السنة.

واستمع لشرح خلال اطلاعه على منطقة المصانع، وشملت مصنع مركزات الطماطم، ومعصرة الزيتون، وخطوط تعبئة زيت الزيتون، وتصنيع معجون الفاكهة والعصائر، وتصنيع المربيات والصلصة، وخط الكمبوبلك، ومصنع المكرونة، وخط تعبئة المياه المعدينة، ومصنع الألبان.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بما شاهده من تطور في الشركة وتوظيف التقنية والاستفادة منها لتطوير الأعمال الزراعة والحفاظ على المياه من الهدر.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن شكره لأمير منطقة الجوف على هذه الزيارة، التي أتاحت الفرصة للعاملين فيها للالتقاء به وشرح ما لدى الشركة من إمكانات وتقنيات حديثة تعمل بها وفق ما توصلت إليه الصناعات في المجال الزراعي.

وكان الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد بدأ بزيارات لمحافظات ومراكز المنطقة عقب تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، التقى خلالها بالمواطنين والمسؤولين واطلع على احتياجاتهم، مختتماً هذه الجولات بزيارات الشركات الزراعية في المنطقة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي، يرافقه نواب وأعضاء المجلس.

واستعرض أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية، ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة، مؤكداً على دور الغرفة الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة، وتقديم التسهيلات لهم، إضافة إلى تعاون غرفة الجوف مع الغرف النشطة في المملكة.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة، وبما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمارات المتنوعه وتقديم التسهيلات أمام الشباب الطموح في المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعمهم وتشجيعهم، والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة في المنطقة لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها.

وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لأمير منطقة الجوف على هذه التوجيهات، والتي تعد محل اهتمام مجلس الإدارة ورجال الأعمال في المنطقة.