بتوجيهات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارات إدارية تقضي بترقية (٣٩٢٩) رجل أمن للرتب التي تلى رتبهم، وذلك في مختلف تخصصات الأمن العام ومن كافة فروعه.

وبصدور هذه القرارات، يُصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠هـ حتى تاريخه من جميع الرتب العسكرية للأفراد ( ١٥٠٨٦ ) فرداً.

وبهذه المناسبة، رفع مدير الأمن العام بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على مايحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.