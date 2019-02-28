قاد بكاء الأطفال لإفتقاد أمهم إلى كشف جريمة قاتل زوجته مساء أمس (الأربعاء)، قرب إحدى الحدائق بمحافظة بيش. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن اربعيني من المحافظات الشرقية بمنطقة جازان، أقدم على قتل زوجته بسلاح أبيض ورميها في خلف عمارة خالية قرب حديقة المطعن في بيش، ليغادر الموقع رفقة أبناءه الذين افتقدوا أمهم وظلوا يبكون، ثم توجهوا يشكون لأقاربهم في محافظة هروب مقر سكنهم، مؤكدين أن والدهم قتل أمهم.

وتوجه الأقارب لـ«شرطة هروب» التي استدعت الأب القاتل ليقر بحريمته، وتم نقله لمحافظة بيش لتباشر فرق البحث والتحري الواقعة الرابعة فجرًا، ويدل القاتل على موقع الجريمة، حيث وجدت الزوجة مقتولة بعد وضعها على حصير خلف العمارة. وفي الوقت الذي تحفظت شرطة جازان على الأب القاتل، وقال المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف حكمي، ردًّا على استفسار «عكاظ» بأنه سيتم إصدار بيان بالحادثة.