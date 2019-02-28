يعيش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا فترة صعبة للغاية، في ظل تدني نتائج فريق القادسية خلال الجولات الماضية في الدوري.

ويتوقع أن تكون مباراة الرائد والقادسية غدا (الجمعة)، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الفرصة الأخيرة للمدرب البلغاري بيتيفا في حال تلقى الفريق خسارة جديدة، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية أمام النصر والهلال والشباب.

وكانت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل قد جددت الثقة في الجهاز الفني واللاعبين، في إطار دعمها للفريق قبل مباراة الرائد، والتي تعتبر مفترق طرق بالنسبة للقدساويين، بعد موجة الغضب التي اجتاحت أسوار النادي من قبل الجماهير القدساوية التي عبرت عن غضبها بعد سوء النتائج.

من جهته، أكد مدرب فريق القادسية البلغاري بيتيفا أنه سيدخل مباراة الرائد من أجل الفوز لاغير، وقال: «نطمح لتحسين صورة الفريق وعدم تكرار أخطاء المباريات الماضية»، مضيفاً: «لا نفكر إلا في تحقيق الثلاث نقاط في مواجهتنا مع الرائد، ومن الصعب تغير خطة الفريق بالكامل، لكن سوف نسعى للعب بتكتيك مختلف يقودنا للانتصار».