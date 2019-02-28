استكمل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة، بزيارة مركز الشعبة.واستهل زيارته بلقاء شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المركز.وأوضح أمير المنطقة الشمالية أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والوقوف عن كثب على الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز الشعبة.وعبر الأمير خلال جولته التفقدية عن سروره بزيارة المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوها بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق.وشملت جولة أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة المواطنين دخيل الطواله، وباتل العنزي، ومقبل الضبعان.رافق الأمير خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن جريس، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد القحطاني، ومستشار الأمير حسن الجاسر.