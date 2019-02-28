كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، مديري المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة, الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI «سباهي»، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانيًا مؤخرًا. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسين الشهراني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات عبد الرحمن الحربي ومساعديهم من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.

وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة الجوف بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، والعمل وفق برامج التحول الوطني، وأهداف رؤية المملكة 2030. وأشاد بما تحققه من تطور في قطاع الصحة بمنطقة الجوف سواء في المباني أو التجهيزات التي أمِّنَت بأعلى مقاييس الجودة وبتقنيات طبية عالية، تدار بأيدي أمينة من أبناء هذا الوطن المعطاء، منوهًا بدور المرأة في المجال الصحي وما حققته أيضًا في مجال الدراسات والبحوث الطبية، معربًا عن شكره لجميع العاملين في قطاع الصحة على جهودهم التي أظهرت هذه النتائج الطيبة، متطلعًا لمزيد من الجهود ومزيد من النجاحات بإذن الله.

من جهته، أكد الدكتور الشهراني خلال اللقاء أن هذه النتائج جاءت نظير الجهد الكبير والعمل الجماعي الذي برز من خلال العمل اليومي الدؤوب من قبل جميع أعضاء الأسرة الصحية والمستشفيات وبعد عمل دؤوب من جميع الإدارات، لافتًا إلى أن هذا الاعتماد يؤكد الحرص على اتباع سياسات التطوير المستمر والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من نهج إدارة المستشفيات.