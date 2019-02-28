انطلقت فعاليات البرنامج التوعوي (أحكام الرقية الشرعية) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بهيئة محافظة وادي الفرع، والذي يشتمل على عدد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية والندوات وكلمات في عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك يتضمن البرنامج إقامة معرض عن أحكام الرقية الشرعية داخل مبنى الهيئة.

وبينّ مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع أهمية البرنامج وأهدافه الشرعية والاجتماعية، داعياً الجميع للاستفادة من البرنامج والحذر ممن يستغلون هذا الجانب من ضِعاف النفوس واللذين يدعون العلاج بالرقية الشرعية واستغلال العامة وحاجتهم للعلاج.