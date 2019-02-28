في أحدث أعمالها المسرحية عرضت جمعية الثقافة والفنون في أبها مسرحيتها "منتصف الليل وحيداً "، من تأليف ياسر الحسن وتمثيل عبدالوهاب الأحمري وعلي الوادعي وإخراج محمد آل مبارك، وذلك بمسرحها في مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة.

المسرحية التي حضرها كاتب النص ياسر الحسن، الذي جاء من المنطقة الشرقية خصيصاً لحضور العرض الأول من المسرحية إضافة إلى جمهور من الرجال والنساء، ودار حول العرض الأول العديد من الآراء والنقاشات بين عدد من المهتمين والمتابعين، وحضرت "عكاظ " هذا الحوار الذي اختلف فيه المتحاورون على العمل، إذ رأى بعض الحاضرين أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأداء بين بطلي العمل المسرحي، إضافة إلى سعة الفضاء المسرحي ومحدودية الأحداث التي كانت أقل بكثير من الفضاء المسرحي، الذي تم توظيفه واستخدامه في هذا العرض، فيما اختلف بعض الحاضرين على المؤثرات الصوتية والإضاءة وأنها لم تكن مناسبة لأجزاء من العرض كما تساءل آخرون عن النص المكتوب وهل كان مطابقاً لما عرض على خشبة المسرح إذ رصد بعض الحاضرين هنات في العمل المسرحي المشاهد.

من جانبه أكد مدير الجمعية و المشرف على العمل أحمد السروي، أن هذا العرض جاء ليمثل تجربة للمسرح الإبداعي الشبابي التي تقوم الجمعية على دعمهم وفتح منصاتها لعرض إبداعهم، مشيرا إلى أن هذا العرض المسرحي خاطب العقل و استحث الحواس على الاندماج والدخول في حالة مسرحية فارهة، امتزجت فيها الإضاءة والموسيقى مع الأداء الثنائي.