وجه أمين جدة صالح بن علي التركي الجهات المختصة في الأمانة، بسرعة إزالة الأشجار السامة المزروعة على الواجهة البحرية بالكورنيش، والتي تعرف بـ«زهرة الدوفلى» أو «نبتة الحمار» واستبدالها بأشجار مناسبة.

وأشار مدير عام الحدائق والمرافق بالأمانة، المهندس ياسر مفتي، في خطاب وجهه للشركة المختصة بزراعة الأشجار، إلى زراعة بعض النباتات والتي تعتبر من الفئة السامة في مشروع تطوير الكورنيش والواجهة البحرية للمرحلة الرابعة والخامسة، والتي تشكل خطورة على زوار ومرتادي الموقع، وخصوصاً الأطفال وكبار السن مثل الدفلة والدفلة الصفراء، وطالبهم باستبدال جميع النباتات والبدء بسور منطقة الألعاب المائية.

ويأتي ذلك ردا على مقطع تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي للصيدلي صبحي الحداد الاعلامي السابق في «عكاظ»، يحذر فيه من هذه النبتة السامة التي تعرف باسم «نبتة الحمار»، مطالباً الأمانة بإزالتها لخطورتها، وتوقع أن سبب زراعتها كونها لا تحتاج كميات كبيرة من المياه