كشف المتحدث الرسمي لبرنامج «حساب المواطن» سلطان القحطاني بأنه يتوجب على المتقدم عند التسجيل الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية.وأكد القحطاني على أنه في حال وجود أكثر من مصدر للدخل الكشف عنها جميعاً، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.وأوضح القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مشدداً على أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً بأن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.وأضاف القحطاني بأنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.