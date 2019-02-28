فاز فريق طلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في مسابقة تحدي الأبحاث المالية السنوية على مستوى المملكة، التي نظمتها الجمعية السعودية للمحللين الماليين (CFA Society) التابعة لمعهد التحليل المالي (CFA Institute)، وهو الجهة العالمية المعتمدة في مجال التحليل المالي و إدارة الاستثمارات، ومن المقرر أن يمثّل الفريق المملكة العربية السعودية دولياً في التحدي الإقليمي في زيورخ.

وتهدف المسابقة إلى تطوير صناعة الأبحاث و التحليلات المالية على أسس علمية و اقتصادية سليمة تتسم بالعمق مما يساهم في اتخاذ القرار الاستثماري على أسس سليمة، و تقام المسابقة سنوياً على مستوى المملكة ثم يمثل الفائز بالمركز الأول المملكة في منافسات أوروبا و أفريقيا و الشرق الأوسط، حيث يشارك فريق واحد من كل دولة.

وضم الفريق الفائز الطلاب إبراهيم محمد الحديثي، البراء منصور الزمزمي، عبدالرحمن عبدالكريم الحربي، علي عبدالرحمن السعيد، ونايف خليفة الدوسري، وأشرف على الفريق المساعد بقسم المحاسبة و المالية بالجامعة الدكتور ناجي الشماسي، و مدير استثمارات أسواق المال في الراجحي الفا (خريج الجامعة) محمد العلوان.

وتتمثل المسابقة في اختيار شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية و يتم كتابة تقرير مالي و تحليلي مفصل عن أعمال هذه الشركة و بناء عليه يوصى بقرار استثماري سواء ببيع السهم أو شرائه أو الحفاظ عليه.