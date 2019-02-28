التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس (الأربعاء)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن وسوريا وبنغلاديش. وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة وخاصة الدعم السخي الذي قدمته المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.