حصلت كلية العلوم الصحية في الجامعة السعودية الإلكترونية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة. وتقييم الحاصلين عليه بالإطار الوطني للمؤهلات بأنهم قادرين على ممارسة المهنة ليكتمل بذلك اعتماد جميع برامج الكلية من الهيئة.وأوضح مدير الجامعة الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى، في تصريح له أن الجامعة تسعى إلى جلب آخر ما توصلت إليه العلوم وتقديمها بما يتناسب ويواكب توجهات الدولة الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية والوقاية من المرض للمواطنين والمواطنات.وأفاد أن كلية العلوم الصحية تهدف إلى إعداد ممارسين صحيين يتمتعون بمهارات علمية وتقنية عالية ومهارات تواصل فعال تساعدهم في المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويلبون متطلبات التنمية المستدامة في عدة تخصصات فرعية وضرورية تندرج تحت مظلة الصحة العامة منها على سبيل المثال الوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحي، بما يحقق رؤية المملكة 2030.من جانبة قال عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عبد العزيز بن حسن الحميدي إن: برنامج البكالوريوس في الصحة العامة يعنى بالمواضيع المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، ويعمل على تخطيط ومتابعة وتقييم البرامج الصحية، ويُكسب الطلاب والطالبات النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق تعزيز الصحة العمومية والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.