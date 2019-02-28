سجلت أم يابانية رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس، بعد وضعها أصغر مولود في العالم، يزن 268 غراما أي (ربع كيلو غرام تقريبا)، ليصبح ثاني أصغر مولود في العالم، بعد طفلة ألمانية ولدت عام 2015 بوزن 252 غراما. وشعرت الأم بآلام بالمخاض في أسبوعها الـ24، ما أدخلها المستشفى ليفاجأ الطبيب بطفل صغير جدا تمكّن من حمله بكف يده، فيما أشارت الفحوصات إلى توقف نموه في الرحم. وخضع الرضيع للعلاج 5 أشهر، حتى وصل وزنه 3 كيلوغرامات، قبل أن يغادر مستشفى كيو الجامعي بطوكيو وقال معالج الرضيع الطبيب تاكيشي أريميتسو «هناك احتمال أن يخرج الأطفال حديثو الولادة من المستشفى بصحة جيدة، حتى ولو ولدوا بأحجام صغيرة». وأعلن المستشفى أن الطفل سجّل رقماً قياسياً كأصغر رضيع يخرج من المستشفى بصحة جيدة.