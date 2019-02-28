تعقيباً على ما نشرته «عكاظ» في صفحتها الأولى أمس الأول (الثلاثاء) بعنوان «إنشاء المحاكم المختصة بحقوق المؤلف في السعودية قريباً».. أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه في ما يخص نقل الاختصاص القضائي بنظر دعاوى الملكية الفكرية يأتي ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الذي يبذل كل جهد في تطوير وحوكمة الإجراءات القضائية لكافة المجالات في المملكة بما فيها مجالات الملكية الفكرية.وأكدت الهيئة في بيان لها التزامها بكافة اللوائح التنظيمية للأعمال المناطة بها ضمن برامج الشركات مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة حرصها المستمر على نشر كل ما يستجد بالملكية الفكرية بالتعاون مع وسائل الإعلام. ولفتت إلى أن ما ذكر في العرض التعريفي هو المساهمة في إنشاء محاكم متخصصة للملكية الفكرية في المستقبل.