تفتتح رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي آل خليفة مساء السبت القادم بالمنامة معلم وفاء يحمل اسم الراحل الشاعر الدكتور غازي القصيبي، يرحمه الله، وذلك ببيت عائلته القديم الذي تبرعت به العائلة، وسيكون مزاراً ثقافياً بالبحرين يحوي كل ما يتعلق بالراحل من رسائله وقصائد بصوته وموجوداته الثقافية وغيرها، وستتاح زيارته لمن يرغب بذلك.ويشرف على مركز الدكتور غازي القصيبي مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة التي ترأس الشيخة مي آل خليفة مجلس إدارته، وسيطلق عليه اسم «منامة القصيبي»، وسيتم بالحفلة توزيع كتاب «قراءة بجوانب الراحل غازي القصيبي الإنسانية»، الذي ألفه الأديب حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، وسوف تدشن التوقيع على طبعته الجديدة الشيخة مي. هذا وسيحضر الحفلة عدد كبير من المثقفين ومحبي غازي القصيبي بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.يذكر أن هذا المركز هو البيت الذي نشأ فيه الدكتور غازي وتربى، ويحمل وهج ذكريات طفولته وصباه، وقد تولى مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة ترتيبات تهيئته، وتبرع بدعم ترميمه الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.