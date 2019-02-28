أرجع الدكتور عبدالحميد الحسامي تراجع النص القصصي في عسير إلى غياب النقد الجاد الذي يسائل المنتج السردي، وأضاف في الأمسية النقدية التي نظمها نادي أبها الأدبي بمناسبة اليوم العالمي للقصة وأدارها ظافر الجبيري أنّ قراءته للمنجز السردي في عسير تستشرف الممكن وتستثير الأسئلة أكثر من الإجابة عنها.وأكد الحسامي أن القصة في عسير تحتاج دراسات تسائل نمو القص، وهل هو صدى؟ وإن كان صدى فلأي صوت يتبع؟ وهل النماذج الموجودة قادرة على تشكيل نص سردي في عسير؟وأضاف أن النقد السطحي آني يجامل أكثر مما ينقد، وأشار إلى أن النقد الجاد والصادق يحتاج لكاتب شجاع يتحمل النقد ولو كان قاسياً.وكان الحسامي قد بدأ محاضرته بتتبع الدراسات التي وثقت للقصة في عسير، والتي بدأت بما كتبه القاص محمد منصور مدخلي، إذ وصفها الحسامي بالمرتبكة والتي خلط فيها السيرة بالقصة.أما المحاولة الثانية فقد كانت للأديب الفلسطيني ممدوح القديري، الذي كان بحسب وصف الحسامي غريباً في التوثيق لكتاب القصة في عسير إذ غيّب جانباً كبيراً من المشهد ولم يكن دقيقاً، فيما امتدح الحسامي الجهد الثالث في هذا الشأن الذي قدمه الدكتور أحمد التيهاني والذي وصفه الحسامي بالجهد العلمي الدقيق الذي يتأمل المشهد عن قرب ويمكننا أن نطمئن إليه، وأضاف أنه أدخل كل من عاش في عسير ضمن كتاب القصة في عسير أمثال ممدوح القديري ومحمد المدخلي ونورة الغامدي.واستعرض الحسامي في محاضرته عن القصة في عسير المجموعات التي صدرت، وأكد فيها أنّ كتاب القصة في ألمع يهيمنون على كتاب القصة في عسير، إضافة إلى حضور النساء في المشهد السردي في عسير، وذكر أن هناك خصائص للقصة في عسير كالمحلية التي تعد أبرز جزئية في المشهدية السردية، والذات والتشظي، إضافة إلى المرأة المكتوبة بقضاياها وأسئلتها. واستعرض الحسامي العديد من معوقات المشهد السردي في عسير كفتنة النموذج الروائي والشعري والعدول عنها إلى مشاريع أخرى، إضافة إلى الاستعجال على النشر وغياب الأديب الفيلسوف عن المشهد وتأخر النقد وتغيبه.وفي المداخلات، تساءل الدكتور عبدالرحمن البارقي عن إمكانية محاكمة الفن مناطقياً، إضافة إلى أن تصنيف القصص بناء على الجانب التاريخي يعدّ ظلماً لها وللفن، وقال البارقي إن ما ذكره الدكتور الحسامي من جهود لا تتجاوز الرصد التاريخي الذي لا يسائل النصوص.أما الدكتور أحمد التيهاني فقد التمس العذر للدكتور الحسامي لأن تكليفه من قبل النادي بتقديم هذه الورقة تم قبل 5 أيام، وعليه فإن سقف التوقعات لم يكن عالياً، ولكنه بذل جهداً خارقاً خلال أيام قليلة. فيما تساءل علي الألمعي عن مدى صحة مصطلح القصة العسيرية، وتساءل عن الدراسات الأكاديمية هل الدوافع إليها تنبع من القيمة الإبداعية أم الوفرة؟