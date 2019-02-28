استحوذ عدد من طلاب وطالبات كلية الشريعة بجامعة أم القرى على المراكز الأولى في مسابقات الأعمال الفنية للقاء العلمي العاشر، إذ زاحموا الطلاب المتخصصين في المجالات الفنية ليحصدوا عدداً من جوائز المسابقة، بحسب ما أوضحه لـ«عكاظ» رئيس لجنة التحكيم للقسم الفني في الملتقى العلمي العاشر لجامعة أم القرى الدكتور عبدالله فتيني. وكشف فتيني أن لقاء هذا العام مميز بكثرة الأعمال المشاركة مقارنة بالملتقيات السابقة، مبيناً أن اللجنة وضعت شروطاً ومعايير عدة للمشاركة في الأعمال الفنية، وأنشأت فريقاً مخصصاً للفرز، واستبعدت عدداً من الأعمال التي لا تنطبق عليها الشروط، فيما أبقت على نحو 300 عمل، وهذا مؤشر كبير على إقبال الطلاب والطالبات بشكل جدي على المسابقات والملتقيات العلمية بجامعة أم القرى.وتناولت المسابقة بحسب فتيني عدداً من المجالات من ضمنها الخط العربي، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم الكاريكاتوري، وتشكيل المجسم، والنسج، وتصميم الأزياء، وغيرها من المجالات الفنية التي اشتملت عليها مسابقة هذا العام.وأكد فتيني أن القسم الفني استحدث هذا العام مجال تصميم الأزياء، وكانت هناك مسابقة على تصميم لباس التخرج، وشارك عدد من الطالبات في هذا المجال، كما شارك عدد من الطلاب في الخط العربي كلهم يكتبون ويرسمون آية واحدة من القرآن هي «فليعبدوا رب هذا البيت».ولفت الدكتور فتيني إلى أن المسابقات الفنية شهدت توافدا كبيرا في الحضور، مؤكدا أن المعرض الخاص للأعمال الفنية اكتسب أهمية بالغة من خلال أعداد الزوار الذين يتوافدون عليه من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى زوار الملتقى من خارج الجامعة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الطلاب الذين فوجئوا بأهمية المنجز الذي حققوه من خلال مشاركتهم في الفروع المختلفة للمسابقة في قسمها الفني.وأبدى عدد من الطلاب اغتباطهم بما حققوه من نجاحات في اللقاء العلمي العاشر للجامعة، مؤكدين أن التجربة التي أتيحت لهم ستفتح لهم آفاقاً أخرى في مسابقات أخرى محلية ودولية، لا سيما وأن الجامعة منفتحة على جميع المسابقات التابعة للتعليم، وأخرى على مستوى العالم العربي، والدولي أيضاً.