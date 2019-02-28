عزا السفير السابق علي عواض عسيري مكانة المملكة الدولية إلى مواقفها الإنسانية، وعدّد في محاضرته أمس الأول في معرض كتاب جامعة الباحة أسباب تمتع المملكة بمرتبة عالية ومقام رفيع على الخارطة العالمية، مؤكداً أن كاريزما ومصداقية القيادة وحضورها الفاعل يؤهل لتحقيق إجماع إقليمي وعربي وعالمي على الاحترام والتقدير وعقد الشراكات والتحالفات.ولفت عسيري في محاضرته إلى تواصل المنظمات والمؤسسات المختلفة لتحديد مفهوم ظاهرة الإرهاب المربكة للدول والشعوب بما تسببه من تعطل للتنمية واستخفاف بالمقدرات واستهانة بالأرواح. وأوضح أن جهل بعض المسلمين لسماحة دينهم دفع محللين للربط بين الإسلام وبين الإرهاب.وأشار في المحاضرة إلى نجاح تجربة المملكة في برنامج مناصحة الشباب المغرر بهم، وأبرز الجهود المبذولة لتحقيق السلام محليا وإقليمياً وعالمياً.واستعرض عسيري جانباً من تجربته العسكرية والسياسية وأثرها على أداء مهمات عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في باكستان ولبنان وأبرز الجهود التي أسهم بها أثناء عمله الدبلوماسي، وعرج على بعض المواقف مع رمز الدبلوماسية السعودية والعربية الأمير الراحل سعود الفيصل. وشهدت المحاضرة مداخلات من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط وعدد من الأكاديميين والطلاب. وفي ختام المحاضرة كرّم مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين السفير على عسيري وقدم له هدية تذكارية بهذه المناسبة ومجموعة كتب من تأليف منسوبي الجامعة ولوحة فنية مهداة من طلاب كلية التربية قسم التربية الفنية.