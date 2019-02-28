أرجع مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي، في حديثه لـ«عكاظ»، أن إزالة مبنى مدرسة الزاهر المتوسطة في العاصمة المقدسة إلى تهالكه وتحوله إلى مصدر خطر على الطلاب. وذكر الردادي تعقيباً على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «مدرسة مهجورة تبث الرعب في الزاهر» في (2/‏‏‏‏‏5/‏‏‏‏‏1440) أن مبنى المدرسة أخلي منذ سنوات لعيوب فنية، لافتاً إلى أنه أدرج ضمن خطة برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة». وأفاد أنه بعد استكمال إزالته ستنفذ عملية تخطيطه وتوزيع مساحته التشغيلية من المبنى للاستفادة منها في مرافق الإدارة.وكانت «عكاظ» نشرت تقريراً نقلت فيه مخاوف سكان حي الزاهر من مبنى حكومي مهجور لمدرسة متوسطة في حيهم منذ ما يزيد على عقد من الزمن، تحول إلى وكر للمخالفين، فضلاً عن مخاوفهم من سقوطه في أية لحظة. وطالب السكان من الجهات المختصة، وفي مقدمتها إدارة التعليم والدفاع المدني، بمعالجة مشكلة مبنى المدرسة الذي كان مقراً لكلية التربية سابقاً، بإعادة ترميمه والاستفادة منه في ظل تزايد المباني المدرسية المستأجرة، أو على أقل تقدير إغلاقه وقطع طريق المخالفين إليه.