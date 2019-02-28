وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد إدارتي الدفاع المدني والتعليم في جدة بمعالجة الأخطار التي تهدد سلامة الأطفال في مجمع روضتي 18 و36، المتمثلة في انتشار أسلاك الكهرباء العارية.وشدد محافظ جدة تفاعلا مع ما نشرته «عكاظ» بعنوان «مجمع الروضتين 18 و36 آيل للسقوط» (21 /‏6/‏ 1440)، على معاينة حالة مبنى المجمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الصغار في أسرع وقت.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه مخاوف أولياء أمور أطفال مجمع الروضتين 18 و36 في شارع حلمي كتبي جوار جامع أبو داود في حي الزهراء (شمال جدة)، من الأخطار التي تهدد صغارهم، بدءا بتهالك المبنى الذي يدرسون فيه، إضافة إلى انتشار أسلاك الكهرباء المكشوفة التي تهددهم بالصعق، لاسيما أنهم صغار قد لا يدركون مخاطرها.وطالب أولياء الأمور إدارة الروضتين بإنهاء الخطر بصيانة مبنى المجمع، ومعالجة مشكلة الأسلاك العارية، في أسرع وقت قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.