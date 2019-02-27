أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقها قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس (الثلاثاء) لمحافظة الأمواه شرقي منطقة عسير، حيث وقف على سير العمل في الإدارات الحكومية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن كثب.وناقش أمير عسير مع مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، سُبل دفع عجلة التنمية في المحافظة، مستمعاً إلى مطالب ومقترحات الشباب وطموحاتهم المستقبلية، كما شرّف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة.وأعرب أهالي محافظة الأمواه عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير على زيارته والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن ذلك ليس مستغرباً من القيادة، واهتمامها بأبنائها في جميع مناطق المملكة بشكل عام.