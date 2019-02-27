اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، 36 فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، وفي انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، وفقاً لمصادر فلسطينية وإسرائيلية.وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت 36 فلسطينياً على الأقل من القدس والضفة الغربية.كما أفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى علي حمد أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط.