تقدم وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور هشام عرفات باستقالته إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على خلفية الحادثة التي وقعت اليوم (الأربعاء) في محطة مصر للسكك الحديدية.وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له اليوم أن رئيس الوزراء المصري قَبِلَ الاستقالة.يذكر أن حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار برصيف رقم (6) بمحطة مصر للسكك الحديدية ارتفع إلى 20 قتيلاً وإصابة نحو 40 آخرين.وجاءت استقالة هشام عرفات بعد حادثة قطار محطة مصر الذي سقط فيه عشرات الضحايا، بعد أن اصطدم الجرار بصدادات الرصيف بسبب السرعة الفائقة.وكشفت مصادر مسؤولة بالسكك الحديدية التفاصيل الكاملة لأسباب حادثة حريق قطار محطة مصر، موضحة أن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة «الباور» الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 في المحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار، وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب المتواجدين على الرصيف، واحتراق بعض المكاتب المجاورة.وتمثلت آخر قرارات وزير النقل قبل استقالته، في تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني المهندس سامي عفيفي، لإعداد تقرير فني عن الحادثة.من جانبها، كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أنه لم يتم التعرف على هوية معظم الجثث في الناتجة عن الحادثة.