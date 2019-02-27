نفذت إدارة مجمع الامل للصحة النفسية وخدمات علاج الإدمان بجدة دورة تدريبية لأكثر من 100 مرشد طلابي من منسوبي تعليم جدة للوقاية من اضرار المخدرات، وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومان.

وذكر مدير التوعية الصحية بمجمع الأمل خالد الزايدي أن هذه الدورة تركز على عدة محاور أهمها دور المرشد الطلابي في صناعة برامج التوعية، بالإضافة إلى طبيعة مرض الإدمان وطرق تشخيصه وعلاجه والأمراض العضوية المصاحبة للإدمان والتحصين الروحي للطلاب إضافة إلى دور الاسرة والمدرسة في الوقاية من الإدمان.

من جهته، أكد المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف الحارثي أن هذه الدورة التدريبية التي يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي مجمع الأمل تعتبر من الأنشطة التوعوية التي يقيمها المجمع بصفة دورية و تستهدف جميع فئات المجتمع، مؤكداً على الدور الهام للمرشد الطلابي في حماية الطلاب و التعرف على مشاكلهم و سبل الوقاية من آفة المخدرات.