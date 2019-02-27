عرضت قناة تلفزيونية باكستانية اليوم (الأربعاء) صورا لمقتنيات شخصية، عثر عليها مع أحد الطيارين اللذين أعلنت إسلام آباد أنها أسرتهما، بعد إسقاط طائرتهما فوق أجواء القسم الباكستاني من كشمير.وبحسب ما نقلته قناة «samaa.tv» الباكستانية، أظهرت الصور بعض المقتنيات التي وجدها الأمن الباكستاني مع أحد الطيارين الهنديين الأسرى، وكانت عبارة عن خرائط جغرافية وكراسة مذكرات شخصية ونظارة قراءة ومسدس.وكانت باكستان قد أعلنت أن مقاتلاتها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين انتهكتا الأجواء الإقليمية للبلاد فوق منطقة كشمير المتنازع عليها.