دشن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم ( الأربعاء) عيادة التغذية بمركز صحي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النموذجي بمحافظة الدرعية بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن الشهري ومديرة المركز الدكتورة منيرة القحطاني.

وتهدف العيادة التي تأتي بالشراكة بين المجمع والمركز؛ إلى نشر الوعي الغذائي بين أفراد المجتمع للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية وخصوصا الأمهات لكونهن العنصر الفعال في تغذية الأسرة، وتقديم خدمات التثقيف في التغذية وتشمل برامج الحمية الصحية والغذاء الصحي السليم وتقديم المشورات الغذائية للمراجعين وكل ما هو متعلق بالتغذية.

وأوضح الدكتور محمد القحطاني أن هذه الشراكة تأتي استمرارا لشراكات سابقة قام بها المجمع مع عدد من الجهات الصحية والمجتمعية بما يسهم في تخفيف الضغط على المجمع من طالبي الخدمة وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمة، مبديا استعداده لزيادة تفعيل الشراكة مع المركز في كافة المجالات.

من جهتها، أعربت الدكتورة منيرة القحطاني عن تقديرها للمجمع في تنفيذ هذه الشراكة والتي انطلقت بتدشين عيادة التغذية، مثمنة الجهود التي بذلها رئيس قسم التغذية في مجمع الأمل حمدان الشمراني طوال الفترة الماضية لتحقيقها، ومبينة حاجة المركز لمثل هذه الشراكات ومتطلعة للاستفادة من مزيد من الخدمات الموجودة في المجمع.