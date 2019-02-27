وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل مديري القطاعات أعضاء اللجنة، بالوقوف على الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة وتحفيز العاملين في الميدان، وعدم الاعتماد على التقارير المكتوبة.جاء ذلك لدى ترؤسه أمس (الثلاثاء) بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات في موسم العمرة واستعداداتها لرمضان القادم.وبدئ الاجتماع بتقديم وزارة الحج والعمرة تقريراً عن استعدادات الوزارة لموسم العمرة، تضمن المهام والأعمال المطلوبة لاكتمال جاهزية المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال الموسم، إذ يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين للعام الحالي أكثر من 7.5 مليون معتمر بزيادة 10% معتمر عن العام الماضي.فيما قدّمت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم رمضان، إذ ستحشد الأمانة قرابة 12 ألف موظف وعامل و876 معدة للإيفاء بمتطلبات النظافة العامة ومراقبة المحلات التجارية، إضافةً إلى متابعة الأنفاق البالغ عددها 58 نفقاّ والتأكد من التجهيزات المتوافرة بها من إنارة وتهوية وأجهزة إنذار وسلامة، وتعزيز دور البلديات الفرعية في مهام مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية بـ400 مراقب مؤقت.واختتم الاجتماع جدول أعماله باستعراض الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، مع البدء في عملية أتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات المعتمرين بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.