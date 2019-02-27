روى مؤسس شركة وايز للحلول التسويقية مديرها التنفيذي عبدالله القاسم تجربته مع «السوشيال ميديا» في الجلسة الحوارية الثالثة في منتدى مسك الإعلامي. وقال إن الصدفة قادته للدخول إلى هذا العالم أثناء دراسته في أمريكا، إذ أنشأ شركته، وقال: «من يستطيع أن يقف على المسرح ويقدم أفضل محتوى هو من يستطيع أن يستمر في هذا المجال». وأكد أنه من الصعب التركيز على شيء واحد في الإعلان على السوشيال ميديا فالمتلقى يتغير كل يوم، وهناك أقسام متكاملة في التطبيقات مهماتها العمل على هندسة التطبيق.من جانبها، أكدت الباحث الرئيسي في مركز الأنظمة الهندسية المعقدة بمدينة الملك عبدالعزيز أريج الوابل أهمية المعرفة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ومعرفة تنوع القنوات وتحديد أغراض ومجالات الاستخدام سواء التأثير أو التسويق وتحديد مستوى الفرد والمجتمع باعتبار كل تلك مؤثرات مهمة.وكانت الجلسة الحوارية حملت عنوان «هندسة الهوس الرقمي ليست مجرد صدفة». وشارك فيها رئيس الإستراتيجية تي بي دبليو ايه وريمي عبدو، وأدار الحوار المؤسس والمدير التنفيذي للتسويق بشركة زد مازن الضراب.