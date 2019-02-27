أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة تبرع المملكة العربية السعودية بـ500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019، إضافة إلى ما أُعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، البالغ 500 مليون دولار أمريكي، مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة المملكة والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.وأكد بأن العمل الإنساني باليمن يواجه تحديات كبيرة جراء الممارسات السلبية للمليشيات الحوثية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وتسعى إلى استهدافها بالاستحواذ عليها ونهبها، وقد رُصد 12 تجاوزا تجاه وصول تلك المساعدات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حتى الآن، ومنها زرع الألغام ومنع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة، مشيرا إلى التزام المملكة تجاه الشعب اليمني، وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والتنموية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره، مفيدا أن ذلك يتمثل في المساعدات التي قدمتها لليمن منذ شهر سبتمبر عام 2014 التي بلغت حتى الآن 11 مليارا و460 مليون دولار أمريكي، كما قامت بإيداع مليارين و200 مليون دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية والاقتصاد، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.وذكر الدكتور الربيعة أن مجموع التزام المملكة لليمن في عام 2019 يبلغ 785 مليون دولار أمريكي.جاء ذلك خلال مشاركته أمس ممثلا عن المملكة في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ودولة رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، ونائبة رئيس المجلس الفيدرالي السويسري سيمونيتا سوما روغا، ووزير الشؤون الخارجية بمملكة السويد مارغو والستروم، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.