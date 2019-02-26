دشَّن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، صباح اليوم (الثلاثاء)، فعاليات منتدى الموهبة والإبداع الأول 2019، بقاعة الجوهرة في جامعة جدة، بحضور عدد من خبراء ومختصي الموهبة وقيادات تعليم جدة، إلى جانب افتتاحه المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على المشاريع العلمية التي أعدها ونفذها عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في أولمبياد ابداع ٢٠١٩ بالرياض.وأشاد المدير العام في كلمته خلال فعاليات افتتاح المنتدى، بما يجده الموهوبون والموهوبات من دعم متواصل وبرامج تساهم في تطوير وتنمية المواهب والإبداع، متطلعا للمزيد من الجهود المثمرة التي سيكون نتاجها جيلاً مبدعاً يسهم في تنمية الوطن وتحقيق تطلعاته ورؤاه.من جانبه، أوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، أن المنتدى سيتم تنفيذه سنوياً، وذلك حرصاً من ادارة التعليم بجدة على الاستفادة من مختلف التجارب فيما يتعلق بالموهوبين والموهوبات واستراتيجيات الكشف والرعاية لهم.وأستُهلت أولى جلسات منتدى الموهبة والإبداع بورقة للدكتور أسامة معاجيني، تناول فيها دور المؤسسات التعليمية في رعاية الموهوبين والمأمول منها مستقبلاً من برامج وأنظمة تحتضن هؤلاء الموهوبين.كما قدم الدكتور خالد الرابغي في ثاني جلسات المنتدى ورقة تطرق فيها لمعالم الموهبة لدى الموهوب وطرق ملاحظتها واكتشافها، ثم تحدث الدكتور فيصل العامري في الجلسة الثالثة عن تسريع الموهبة في ضوء المتغيرات المتسارعة وفق برنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.فيما اختُتمت جلسات المنتدى بفقرة عن أسبوع الموهبة الذي سينطلق الفترة القادمة في تعليم جدة.يُذكر أن المنتدى تُنظمه إدارتا الموهوبين والموهوبات في تعليم جدة لتحقيق عدد من الأهداف والمعايير في مجال الموهبة والإبداع، تكريسا لرؤية المملكة 2030 تحت شعار «استثمار الموهبة رعاية من أجل المستقبل».