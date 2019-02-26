كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) بمكتبه في قصر أجا، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، طالب طب وممرضتين أسهموا في أنقاذ مصاب في حادثة مرورية، أثناء مرور كل واحد منهم مصادفة بموقعها، وهم: طالب كلية الطب بجامعة حائل فهد الحمّاد، والممرضتين في صحة حائل وفاء محمد العنزي من مستشفى حائل العام، ومريم مشعان الشمري من مركز صحي الوسطاء.وأثنى أمير منطقة حائل على عملهم الإنساني والمهني، مؤكداً أن موقفهم كان أمراً غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن المعطاء.من جانبه قدم الدكتور حمود بن فهد الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حائل، الشكر لأمير المنطقة على ما يجده القطاع الصحي من دعم ومساندة وتحفيز، مؤكداً عزم الجميع على بذل قصارى الجهد للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة، مهنئاً الممرضتين وفاء ومريم والطالب الحمّاد على هذا التكريم المستحق.